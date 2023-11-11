Pınar Karşıyaka, Büyükçekmece'yi mağlup ederek moral buldu

Basketbol Süper Ligi'nde Büyükçekmece'yi deplasmanda 93-75 mağlup eden Pınar Karşıyaka ligdeki çıkışını sürdürürken Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde oynayacağı kritik SIG Strasbourg maçı öncesi moral tazeledi.

Büyükçekmece'yi 3 sayılık atışlardaki yüksek yüzdeli performansı ve pota altındaki üstünlüğüyle rahat geçmeyi başaran Kaf-Kaf, sezonun ilk deplasman galibiyetini alırken son 4 maçta 3, 7 haftada 4 galibiyete ulaşarak zirve yarışındaki iddiasını kanıtladı.

Oynadığı iki maçı da kazanıp liderlik koltuğunda yer aldığı Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 15 Kasım Çarşamba günü kendisi gibi 2'de 2 yapan Strasbourg'a zirvenin tek sahibi olarak son 16 için avantaj yakalama hedefiyle Fransa'da konuk olacak Karşıyaka'da takımı kutlayan Asbaşkan İlker Ergüllü, "Avrupa deplasmanına moralli ve formda gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde deplasman galibiyeti bize grubu lider bitirip direkt son 16'da yolumuza devam etmek için büyük avantaj sağlar. Bu yıl bizim için Avrupa hedefi çok önemli. Kazanıp lider dönmek istiyoruz" dedi.

Karşıyaka'da sakatlığı nedeniyle lig ve Avrupa'da son 3 maçı kaçıran McCollum'un Strasbourg deplasmanına yetişmesi bekleniyor.