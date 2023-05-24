Pınar Karşıyaka Bursaspor maçının biletleri satışa çıkıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka'nın, evinde Bursaspor ile oynayacağı müsabakanın biletleri bu akşam 18.30'da satışa çıkıyor.

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ilk maçında Pınar Karşıyaka, 26 Mayıs Cuma günü Bursaspor'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabakanın biletleri bu akşam saat 18.30'dan itibaren tüm KSK Store'larda, VIP biletler sadece Mavibahçe KSK Store'da, öğrenci biletleri ise maç günü saat 18.30'dan itibaren gişeden satışa sunulacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

VIP: 500-2000 TL

Tam: 120 TL

Öğrenci: 60 TL - İZMİR