Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'e üst üste beşinci kez kaybetti

Ufuk Sarıca, "Belki de bu seride gücümüz yetmedi diyelim, bunu kabul edelim. Çünkü çok komplike bir takımla oynuyoruz. Bunu çok net gösterdiler. Kötü oynamadık ama Anadolu Efes bizden çok daha iyi oynadı. Hem Karşıyaka özelinde hem de benim koçluk hayatımda bu sene en zor senelerden birisiydi. Şimdi unuttuk ama aslına bakarsanız geçen sene ağustos ayına kadar maalesef bir kongre sürecine yoğunlaştık. Oralarda belki Vitto'yu tutmamız bile mucizeydi çünkü o kongre sürecinde kimse pek de konuşup karar alacak durumda değildi. Dolayısıyla biz geç transfere başladık ama sonra yine istediğimiz kadroyu kurduk. Ancak şanssız sakatlıklar yaşadık. Yolun büyük bölümünü 4 yabancıyla tamamladık. Artık başka bir sezona bakacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor