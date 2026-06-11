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Pierre Webo için Süper Lig ve alt lig kulüpleri devrede

Pierre Webo için Süper Lig ve alt lig kulüpleri devrede
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Kamerunlu teknik direktör Pierre Webo, Süper Lig ve alt liglerden birçok kulübün ilgisiyle karşı karşıya. Gaziantep FK ve Eyüpspor başta olmak üzere çeşitli takımlar Webo ile çalışmak istiyor. Fenerbahçe'deki başkanlık sürecinin de kariyer planlamasında etkili olduğu belirtiliyor.

Türk futbolunun yakından tanıdığı isimlerden Pierre Webo, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir döneme hazırlanıyor. Kamerunlu çalıştırıcının Türkiye'ye dönüşü için Süper Lig ve alt liglerden birçok kulübün ilgisinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, başta Gaziantep FK ve Eyüpspor olmak üzere çeşitli Süper Lig, 1. Lig ve alt lig ekipleri, Pierre Webo ile çalışma fikrine olumlu yaklaşıyor. Yeni oluşturduğu teknik ekibiyle birlikte göreve başlamaya hazırlanan Webo'nun, bir takımın teknik direktörlüğünü üstlenebileceği ifade edildi.

Öte yandan Fenerbahçe'de yaşanan başkanlık sürecinin de Webo'nun kariyer planlamasında etkili olduğu belirtildi. Sarı-lacivertli kulüpte ilerleyen dönemde oluşabilecek olası yapılanmalarda Kamerunlu teknik adamın görev alabileceği kaydedildi. Özellikle Aykut Kocaman'ın dahil olacağı muhtemel bir sportif yapılanmada, Webo'nun teknik ekipte değerlendirilme ihtimalinin bulunduğu öne sürüldü.

Pierre Webo'nun kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlamasının beklendiği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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