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Piatek'in Ceza Süresi 1 Maç Olarak Güncellendi

Piatek'in Ceza Süresi 1 Maç Olarak Güncellendi
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TFF Tahkim Kurulu, Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan Krzysztof Piatek'in cezasını 1 maça indirerek gözde futbolcunun 39 bin liralık para cezasını da kaldırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle 2 maç ceza alan Krzysztof Piatek'in cezasını 1 maça indirdi.

TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Polonyalı futbolcuya verilen 39 bin liralık para cezasının da oy çokluğuyla kaldırılmasına hükmetti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanan müsabakada forma giyemeyen Piatek, Tahkim Kurulunun kararının ardından Atakaş Hatayspor deplasmanında oynayabilecek.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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