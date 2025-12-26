Haberler

PFDK'ye sevk edilen Ali Palabıyık'tan açıklama: En kısa zamanda Türkiye'ye döneceğim

Güncelleme:
Bahis oynadığı iddiasıyla PFDK'ya sevk edilen 42 kişiden biri olan eski Süper Lig hakemi Ali Palabıyık, iddialara katıldığı programda yanıt verdi. Hakkındaki suçlamaları Amerika'da öğrendiğini belirten Palabıyık, "Hayatımın hiçbir döneminde bahis oynamadım, hiçbir siteye üye olmadım, hiçbir tanıdığıma maçla ilgili bilgi vermedim" diyerek suçlamaları reddetti. Palabıyık 4 aydır Amerika'da olduğunu, en kısa zamanda Türkiye'ye döneceğini belirtti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen eski Süper Lig hakemi Ali Palabıyık, bahis oynadığı yönündeki iddialara karşı sert çıktı. Palabıyık, "Hayatım boyunca bahis oynamadım, hiçbir sitede üyeliğim yok" diyerek suçlamaların asılsız olduğunu vurguladı ve süreci "çalıştırılan bir operasyon" olarak nitelendirdi.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Son 5 yılda futbolda bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Süper Lig hakemi Ali Palabıyık, iddialara tepki gösterdi. Palabıyık, Now Spor'a yaptığı açıklamada, hayatının hiçbir döneminde bahis oynamadığını ve hiçbir bahis sitesine üye olmadığını belirtti.

AMERİKA'DA ÖĞRENDİ

Palabıyık, "Yaklaşık 4 aydır Amerika'daydım. Haberleri arkadaşlarımın gönderdiği mesajlarla öğrendim. İlk fırsatta Türkiye'ye döneceğim" dedi.

"ÇAMUR AT İZİ KALSIN"

2023'de düdüğünü asan Palabıyık, 2022'de benzer bir girişimin başarısız olduğunu vurgulayarak, "2022'de denediler. Başarılı olamadılar. Bıraktıktan sonra hala devam ediyorlar, çamur atmaya. Hayatımın hiçbir döneminde bahis oynamadım. Hiçbir tanıdığıma maçla ilgili bilgi vermedim" ifadelerini kullandı.

PFDK'YA SEVKİNDE MHK BAŞKANI'NI İŞARET ETTİ

Ali Palabıyık, PFDK'ye sevk edilme sürecinde Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu işaret etti ve "Operasyonun başında hala Ferhat Gündoğdu var. İlkinde başarılı olamadı. İkinci kez gelerek birçok hakem arkadaşımı haksız bir şekilde görevden uzaklaştırdı ve hala buna devam ediyor." dedi.

Elif Yeşil
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Dört aydır Amerika'da ne işin var şirketin mi var annen mi Amerikalı pşta bak beni de alırlar mı diye bekledim demiyor da

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTaş:

erden Timur haberleri nerde, alooo herkes mi FB dusmani

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

kokoyu çekin, etkisi geçince gelin a.q

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCarsambali:

Ligin 13.haftasi..Rize fener maci 1 den 2,Galatasaray Genclerbirligi maci 2 den 1,Basaksehir Trabzonspor maci 1 den 2 oldu..Bu maclari kaybeden takimlar kirmizi kart gorerek sonuca direk etki etmislerdir..Bu 3 maca kombin yaparak oynayanlar,parayi kamyonla tasimislardir...Hadi bu maclarida arastirin o zaman...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

