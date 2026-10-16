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PFDK, Trabzonspor'a 780 bin lira, 4 kulübe daha para cezası verdi

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PFDK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki disiplin ihlalleri nedeniyle 5 kulübe para cezası verdi. Trabzonspor 780 bin, Kocaelispor 755 bin, Galatasaray, Beşiktaş ve Amed Sportif Faaliyetler 280'er bin lira ceza alırken Ahmed Abdullahi'ye 3, Melih Kabasakal'a 1 maç men verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Trabzonspor'a 780 bin lira, Kocaelispor'a 755 bin lira, Galatasaray, Beşiktaş ve Amed Sportif Faaliyetler'e ise 280'er bin lira para cezası uyguladı.

PFDK, Eyüpsporlu futbolcu Ahmed Abdullahi'yi 3 maç men, Trabzonsporlu oyuncu Melih Kabasakal'ı da 1 maç men cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA
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