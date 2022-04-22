PFDK'dan Belediye Kütahyaspor'a ceza - Haberler

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PFDK'dan Belediye Kütahyaspor'a ceza

İhlas Haber Ajansı - Spor
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PFDK'dan Belediye Kütahyaspor'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 3. Lig 1. Grup'un 31. haftasında oynanan Belediye Kütahyaspor-Elazığspor maçından ötürü ev sahibi takıma çeşitli cezalar verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 3. Lig 1. Grup'un 31. haftasında oynanan Belediye Kütahyaspor- Elazığspor maçından ötürü ev sahibi takıma çeşitli cezalar verdi.

TFF 3. Lig 1. Grup'un 31. haftasında Dumlupınar Stadı'nda oynanan ve 1-1'lik beraberlikle tamamlanan Belediye Kütahyaspor - Elazığspor maçından ötürü ev sahibi takıma cezalar verildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 21 Nisan 2022 tarih ve 60 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar şöyle:

"Belediye Kütahyaspor Kulübünün, 17 Nisan 2022 tarihinde oynanan Belediye Kütahyaspor -Elazığspor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Belediye Kütahyaspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 8 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Belediye Kütahyaspor Kulübü teknik sorumlusu İsmail Güldüren'in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve bin 500 lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Belediye Kütahyaspor, Elazığspor, Spor, Haberler

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