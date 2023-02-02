PFDK'dan 6 Süper Lig takımına para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Giresunspor, Galatasaray, Ankaragücü, Adana Demirspor, Hatayspor ve Trabzonspor'a para cezası verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 02.02.2023 tarihli toplantısında almış olduğu kararlar açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan kararlar şu şekilde;

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu MİSAFİR TRİBÜN 702 nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, 1. ve 2. maddede 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen MİSAFİR TRİBÜN 702 nolu bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının toplamda takip eden 2 misafir kulüp olduğu müsabakada bloke edilmesine karar verilmiştir"