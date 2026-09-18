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PFDK, 3. Lig'de ilk 2 maça çıkmayan Yeni Malatyaspor'u bir alt lige düşürdü

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PFDK, 3. Lig'de ilk 2 maça çıkmayan Yeni Malatyaspor'u bir alt lige düşürdü
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Yeni Malatyaspor, 3. Lig 3. Grup'ta ilk 2 maça çıkmayınca PFDK tarafından bir alt lige düşürüldü. Kurul, aynı sezon içinde ikinci kez yaşanan bu eylem nedeniyle Yeni Malatyaspor'un rakiplerinin hükmen galip sayılmasına da karar verdi.

Yeni Malatyaspor, 3. Lig'deki ilk 2 maçına çıkmayınca Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından bir alt lige düşürüldü.

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'de mücadele eden ve 2 maça çıkmadığı gerekçesiyle 3. Lig'e düşürülen Yeni Malatyaspor, bu sezon da 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı ilk 2 karşılaşmaya çıkmadı.

PFDK, 12 Eylül 2026 tarihinde oynanması gereken Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü- Yeni Malatyaspor karşılaşmasına belirlenen saatte çıkmayan Yeni Malatyaspor'u 3-0 hükmen mağlup saydı. Kurul, aynı eylemin aynı sezon içerisinde ikinci kez gerçekleştirilmesi nedeniyle Yeni Malatyaspor'un bir alt lige düşürülmesine karar verdi.

PFDK kararında ayrıca, bu müsabaka tarihinden itibaren Yeni Malatyaspor ile karşılaşması bulunan diğer takımların müsabakalarının oynanmaksızın hükmen galip sayılmasına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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