Haberler

Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı Samsun'da yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı, 24-26 Temmuz'da Samsun Vezirköprü'de düzenlenecek. 21 araç ve 42 sporcunun katılacağı yarışta ekipler, Vezirsuyu Tabiat Parkı'ndaki mukavemet etabı ve İncesu seyirci etabında zamana karşı mücadele edecek.

PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 4. ayağı, Samsun'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Samsun Otomobil Spor Kulübü (SAMOSK) tarafından 24-26 Temmuz tarihlerinde Vezirköprü ilçesinde organize edilecek yarışta, 21 araç ve 42 sporcu parkura çıkacak.

Organizasyon, 24 Temmuz Cuma günü saat 17.30'da Vezirköprü Çamlık Parkı'nda seremoniyle başlayacak.

Yarışın ilk gününde ekipler, 25 Temmuz Cumartesi günü Vezirsuyu Tabiat Parkı'ndaki mukavemet etabını dört kez geçerek zamana karşı mücadele edecek.

Şampiyonanın dördüncü ayağı, 26 Temmuz Pazar günü İncesu seyirci etabının üç kez geçilmesinin ardından saat 17.00'de Vezirköprü Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
Trump: Husiler, Kızıldeniz'i kapatırsa icabına bakarız

Trump'ın son tehdidi İran'a değil: İcabınıza bakarız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA'nın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödeyeceği tazminat belli oldu

Gelsin dolarlar! En yüksek meblağı Fenerbahçe'ye ödeyecekler
Gürsel Tekin, CHP çatısı altında kalacak belediyeleri duyurdu: İlk kez burada ifade edeceğim...

Özgür Özel'i zora sokacak çıkış: İlk kez burada ifade edeceğim...
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü

Bir babanın kahrolduğu an! Pencereden kayda alıp emniyete koştu

Özel, 'Yeni parti kuruyoruz' dedi, Gürsel Tekin meydan okudu

Özel, "Yeni parti kuruyoruz" dedi, Gürsel Tekin meydan okudu
Bulgaristan'da Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçakları konuşlandırılacak

Türkiye'nin yanı başına ABD savaş uçakları konuşlanıyor
Mustafa Sarıgül ve Mahmut Tanal'dan yeni parti açıklaması

Video yayınlayıp taraflarını belli ettiler
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor

Savaşta yeni dönem başlıyor! Hamaney talimat verdi