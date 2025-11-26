Haberler

Petlas 2025 Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da Başlıyor

Petlas 2025 Türkiye Off-Road Şampiyonası Sakarya'da Başlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun Petlas 2025 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ve son ayağı, 28-30 Kasım tarihlerinde Sakarya'da yapılacak. 25 araç ve 50 sporcunun katılacağı organizasyonda, temsili start Cuma günü verilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan Petlas 2025 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları, Sakarya'da yapılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından 28-30 Kasım'da düzenlenecek yarışlara, 25 araç ve 50 sporcu katılacak.

54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Tümay Şengöz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sakarya etabının Türkiye'de özel yere sahip olduğunu söyledi. Şengöz, şampiyonanın 6. ve son ayağının Sakarya'da olacağını belirterek, "Cuma günü Demokrasi Meydanı'nda temsili start olacak. Cumartesi günü orman etabımızı, pazar günü ise Karaköy'deki gösteri etabımızı tamamlayacağız." dedi. Sakarya yarışının sporcular tarafından ilgi gördüğünü dile getiren Şengöz, "Sporcu arkadaşlarımızın hepsi il dışından geliyor. Buraya büyük zevkle geliyorlar çünkü bizim burada yaptığımız yarışın Türkiye'deki karşılığı; 'efsane Sakarya yarışı'. Tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum, kazasız belasız yarış geçiririz." diye konuştu.

Organizasyona misafir yarışmacı olarak katılacak Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı da kazasız yarış temennisinde bulunarak, "Belediyede görevli ve aynı zamanda bu spora ilgi duyan Gözde Hanım'ın teşvikiyle yarışmaya katılmaya karar verdik." ifadelerini kullandı. Sarı, heyecanlı ve keyifli bir deneyim olduğunu dile getirerek, "Araçlara zaten merakım vardı. Arazide test sürüşü yaptık, çok hoşuma gitti. Yarışın da oldukça keyifli geçeceğini düşünüyorum." şeklinde sözlerini tamamladı.

Temsili startla 28 Kasım Cuma günü başlayacak organizasyonda, 29 Kasım Cumartesi günü ormanlık alanda "mukavemet", 30 Kasım Pazar günü ise Spor Ada Pisti'nde seyirci etabı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Spor
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi! Destici resti çekti: Hayretle izliyoruz

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
''Antrenmanlara çıkacağım'' diyen Rafa Silva'dan yönetimi şaşırtan hareket

''Antrenmanlara çıkacağım'' demişti! Yaptığına kimse anlam veremedi
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
2025'in son MGK'sı başladı

2025'in son toplantısı! Bir numaralı gündem maddesi çok kritik
ABD'de tutuklu Türk akademisyen Furkan Dölek özgürlüğüne kavuştu

ABD'de aylardır tutukluydu! Türk akademisyenle ilgili yeni karar
Bebeğini önce bıçakladı, sonra yakarak öldürdü! İşte cani anne için istenen ceza

Bebeğini vahşice katletti! İşte cani anne için istenen ceza
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru para için kayınvalidesini bağ evinde öldürdü
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.