Haberler

Aliağa Petkimspor, ABD'li Uzun Forvet Chris Horton'u Transfer Etti

Aliağa Petkimspor, ABD'li Uzun Forvet Chris Horton'u Transfer Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Aliağa Petkimspor, 32 yaşındaki ABD'li uzun forvet Chris Horton'u kadrosuna kattı. 2.03 metre boyundaki Horton, kariyerinde Macaristan, Ukrayna, Fransa, İsrail ve Rusya'da oynadı. Geçen sezon İtalya'nın Reyer Venezia takımında gösterdiği performansla dikkat çekti; İtalya Ligi'nde 8.6 sayı ve 6.1 ribaund, EuroCup'ta ise 8.4 sayı ve 7.1 ribaund ortalamaları yakaladı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu önemli yerli ve yabancı takviyelerle güçlendiren Aliağa Petkimspor, ABD'li uzun forvet Chris Horton'a da imza attırdı. Kariyerinde Macaristan, Ukrayna, Fransa, İsrail ve Rusya'da forma giyen 32 yaşında, 2.03 boyundaki Horton geçen sezon İtalya'da Reyer Venezia formasıyla İtalya Ligi'nde 8.6 sayı ve 6.1 ribaund, EuroCup'ta ise 8.4 sayı ve 7.1 ribaund ortalamaları yakaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Meclis'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı

Meclis'te stajyer öğrencilere taciz davasında karar çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! 5 ay önce sözleşme uzatmıştı

Acun Ilıcalı, F.Bahçe'nin yıldızını alıyor! İmzayı 5 ay önce atmıştı
Konya'da yedikleri peynirden zehirlenen anne oğul hastaneye kaldırıldı

Anne ve oğlunu yedikleri peynir hastanelik etti
Dozu artırdı! Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor

Sanayi sapığının son görüntüsünü izleyen emniyeti etiketliyor
Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı

Tartışma yaratan atama! Kılıçdaroğlu tepkiler sonrası geri adım attı
Foto kapan ele verdi! CHP İlçe Başkanı ve oğluna uyuşturucu operasyonu

Foto kapan ele verdi! CHP'li başkan ve oğluna uyuşturucu operasyonu
Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı

Bunlar nasıl çocuk! Görevli fark etmese büyük bir facia yaşanacaktı
Antalya'da mide bulandıran görüntü: Burası çocuk parkı, yaşınızdan başınızdan utanın

Çocuk parkında iğrenç görüntü! Sarmaş dolaş 2 erkeği uyarınca...