Aliağa Petkimspor, ABD'li Uzun Forvet Chris Horton'u Transfer Etti
Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendiren Aliağa Petkimspor, 32 yaşındaki ABD'li uzun forvet Chris Horton'u kadrosuna kattı. 2.03 metre boyundaki Horton, kariyerinde Macaristan, Ukrayna, Fransa, İsrail ve Rusya'da oynadı. Geçen sezon İtalya'nın Reyer Venezia takımında gösterdiği performansla dikkat çekti; İtalya Ligi'nde 8.6 sayı ve 6.1 ribaund, EuroCup'ta ise 8.4 sayı ve 7.1 ribaund ortalamaları yakaladı.
BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu önemli yerli ve yabancı takviyelerle güçlendiren Aliağa Petkimspor, ABD'li uzun forvet Chris Horton'a da imza attırdı. Kariyerinde Macaristan, Ukrayna, Fransa, İsrail ve Rusya'da forma giyen 32 yaşında, 2.03 boyundaki Horton geçen sezon İtalya'da Reyer Venezia formasıyla İtalya Ligi'nde 8.6 sayı ve 6.1 ribaund, EuroCup'ta ise 8.4 sayı ve 7.1 ribaund ortalamaları yakaladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı