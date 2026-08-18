Haberler

Aliağa Petkimspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Aliağa Petkimspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi iddialı transferler yapan Aliağa Petkimspor antrenmanlara başladı.

BASKETBOL Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi iddialı transferler yapan Aliağa Petkimspor antrenmanlara başladı. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda antrenör Orhun Ene yönetiminde yapılan çalışmalara yeni yabancı transferler de katıldı. Petkimspor sezona Antalya, Aliağa ve Ankara'da katılacağı 3 özel turnuvayla hazırlanacak. 1-5 Eylül tarihleri arasında Antalya'da Denizli Basket, Çayırova Bld ve Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban'la karşılaşacak Petkimspor, 10-12 Eylül tarihlerinde her sezon geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Ege Cup'ta Trabzonspor, Pizza Bulls ve Azerbaycan ekibi Neftçi'yi ağırlayacak. Aliağa Petkim, 18-20 Eylül tarihlerinde Ankara Yalçın Efe Turnuvası'nda ise Türk Telekom ve Yunan ekibi Maroussi'yle rakip olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ünlü gıda devlerine 'şeker' soruşturması! İşte o şirketlerin tam listesi

8 ilde gıda devlerine operasyon! İşte o firmaların tam listesi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'in eski yıldızları şov yaptı! Benfica'dan tarihi fark

Tanıdık yüzler rakibe dinlene dinlene gol attı
Galatasaray'da deprem! Takımın bel kemiği ayrılmak istiyor

G.Saray'da deprem! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi

Geri dönüyor! Icardi'nin yeni adresi bomba

Geri dönüyor! Yeni adresi bomba
Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var

Türkiye’nin ikinci yerli otomobili geliyor! Arkasında sanayi devi var
8 ilde 'şeker' soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı

8 ilde "şeker" soruşturması! 25 şirkette arama yapıldı
Yeni kanunu hedef alan açıklamaya soruşturma! Rabia Coşkun gözaltına alındı

Meydandaki sözleri pahalıya patladı! Rabia Coşkun gözaltında
Büyük aşk hız kesmeden devam ediyor! Ünlü çiftin keyfine diyecek yok

Daha fazla saklanmadılar!