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Aliağa Petkimspor 4 Yerli Oyuncuyla Yollarını Ayırdı

Aliağa Petkimspor 4 Yerli Oyuncuyla Yollarını Ayırdı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımı Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesi Yunus Emre Sonsırma, Troy Selim Şav, Mustafa Kurtuldum ve Boran Güler ile yollarını ayırdığını duyurdu.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor yeni sezon öncesi kadrosundaki 4 yerli oyuncuyla yollarını ayırdığını açıkladı. İzmir ekibi transferde Safiport Erokspor'la anlaşan Yunus Emre Sonsırma'nın yanı sıra Troy Selim Şav, Mustafa Kurtuldum ve Boran Güler ile vedalaştı. Petkimspor'un açıklamasında, "2025-26 sezonu boyunca Aliağa'mız için mücadele eden oyuncularımız Yunus Emre Sonsırma, Troy Selim Şav, Mustafa Kurtuldum ve Boran Güler ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Oyuncularımıza göstermiş oldukları gayret ve emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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