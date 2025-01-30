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Peter Etebo: 'Gençlerbirliği'nin Kalbimde Ayrı Bir Yeri Var'

Peter Etebo: 'Gençlerbirliği'nin Kalbimde Ayrı Bir Yeri Var'
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Gençlerbirliği'nin Nijeryalı futbolcusu Peter Etebo, yaşadığı sakatlık sürecinde kulübün kendisine kapılarını açtığını belirterek, takımın Süper Lig hedefi için çalıştıklarını vurguladı.

Gençlerbirliği'nin Nijeryalı futbolcusu Peter Etebo, sakatlık nedeniyle yaşadığı zorlu süreçte kırmızı-siyahlı kulübün kapılarını kendisine açtığını belirterek " Gençlerbirliği'nin her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak. Bunu çok net söyleyebilirim." dedi.

Etebo, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 4 maçta 10 puan topladıklarına ve gol yemediklerine işaret etti.

Takımın "iyi hava" yakaladığını dile getiren Etebo, "Önümüzde çok uzun bir yol var. Çok fazla maç var. Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hocamız da bunu söylüyor. Hocamızın bir oyunu var, onu oturtmaya çalışıyor. Maç maç bakıyoruz. Bu şekilde gidersek işin sonunda iyi yerlere varabiliriz." diye konuştu.

"Gençlerbirliği sezon sonunda Süper Lig hasretini sonlandırabilecek mi?" sorusuna Etebo, "Her oyuncunun hayali Süper Lig'de oynamaktır. Benim de hayalim o. Buradaki tüm oyuncu arkadaşlarımızın da hayali o. Bence tüm futbol kamuoyu da Gençlerbirliği'ni, Süper Lig'de görmeyi özlemiştir. Biz de bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Eğer sonlara doğru yine yukarılarda olursak neden olmasın." yanıtını verdi.

Başkent ekibinin bu sezon değişmez isimlerinden 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bireysel performansıyla ilgili "Biliyorsunuz, 1 sene süren bir sakatlık geçirdim. Bu kadar uzun süreli sakatlıktan sonra bir oyuncunun futbola dönmesi gerçekten kolay değil. Yaptığım her antrenmanda, oynadığım her maçta kendimi çok daha iyi hissediyorum, geliştiğimi hissediyorum. Hiçbir oyuncu 1 sene sakat kaldıktan sonra dönüşünde 'Bıraktığım yerden devam ediyorum.' diyemez. Şu ana kadarki performansımdan da memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlerbirliği benim için risk aldı"

Kariyerinde Premier Lig ve LaLiga gibi Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynayan, 2020-21 sezonunda Galatasaray forması giyen Etebo, yaşadığı sakatlık nedeniyle geçen sezonu kulüpsüz geçirdi.

Yaşadığı zor dönemden sonra Gençlerbirliği formasıyla sahalara dönen Nijeryalı oyuncu, "Gençlerbirliği'nin her zaman kalbimde ayrı bir yeri olacak. Bunu çok net söyleyebilirim. Yaşadığım sakatlık, çok ağır bir sakatlıktı. Bu çok riskli bir durum. Kulübün bu riski alması kolay değil. Gençlerbirliği bu riski benim için aldı. Benim de onlara karşılığını vermem gerekiyor. Bunu, en iyi şekilde sahada oynadığım futbolla verebilirim. Şu ana kadar onu yapmaya çalışıyorum, elimden gelenin en iyisini de yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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