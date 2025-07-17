Pertevniyal Lisesi'nin 153. Yılı Anısına Düzenlenen Koşuda Ömürünoğlu Zaferi

Pertevniyal Lisesi'nin 153. Yılı Anısına Düzenlenen Koşuda Ömürünoğlu Zaferi
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İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda Pertevniyal Lisesi'nin 153. kuruluş yılı ve Spor Kulübü'nün 65. yılı onuruna düzenlenen Pertevniyal koşusunu Ömürünoğlu isimli at kazandı. Törende kazanan jokey Gökhan Kocakaya'ya hediyeler takdim edildi.

PERTEVNİYAL Lisesi'nin kuruluşunun 153'üncü, Spor Kulübü'nün 65'inci yılı onuruna İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenen üçüncü Pertevniyal koşusunu Ali Aras'ın sahibi olduğu Ömürünoğlu isimli at, jokey Gökhan Kocakaya ile kazandı.

4 ve yukarı yaştaki 10 safkan arap atının sentetik pistteki 1400 metrelik mücadelesini 1.33.94'lük dereceyle kazanan Ömürünoğlu'nun sahibi Ali Aras'a kupasını Pertevniyal Spor Kulübü Başkanı Abdullah Ercanlı verirken, Pertevniyal Lisesi müdürü Şeref Koç da günün hatırasına hediyeler sundu. TJK Yönetim Kurulu üyesi Selman Taşbek'in de hazır bulunduğu törende, ressam Hilal Zıllıoğlu da kazanan jokey Gökhan Kocakaya'ya yağlı boya at tablosu hediye etti.

OKULUN SPORDAKİ ÜNLÜLERİ

Osmanlı padişahı Abdülaziz'in annesi ve II. Mahmud'un eşi olan Pertevniyal Valide Sultan'ın 1872'de hizmete sunduğu Pertevniyal Lisesi'nden spor dünyasında önemli isimler eğitim aldı. Bu isimler arasında; Nezih Alkış, Salih Bora, Alpaslan Eradlı, Ekrem Memnun, Recep Şen, okulun kulüp takımından yetişen Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Melih Mahmutoğlu gibi ünlüler yer alırken, köklü okul halen Anadolu Lisesi olarak Türk Eğitimine hizmet veriyor. Pertevniyal Spor Kulübü de birçok branşta genç isimleri Türk sporuna sunmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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