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Persepolis, İsmail Kartal'ın Yönetiminde Serdar Dursun'u Transfer Etti

Persepolis, İsmail Kartal'ın Yönetiminde Serdar Dursun'u Transfer Etti
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İran ekibi Persepolis, teknik direktör İsmail Kartal ile çalıştığı tecrübeli forvet Serdar Dursun'u kadrosuna kattı. 33 yaşındaki golcü, kariyerinde 414 maça çıkarak 149 gol attı.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın çalıştırdığı İran ekibi Persepolis, 33 yaşındaki forvet Serdar Dursun'u transfer ettiğini duyurdu.

Teknik direktörlüğünü İsmail Kartal'ın yaptığı İran kulübü Persepolis, transferde tecrübeli bir ismi kadrosuna kattı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından, 33 yaşındaki forvet Serdar Dursun ile resmen anlaşma sağlandığı duyuruldu. Golcü oyuncu, daha önce Fenerbahçe'de de İsmail Kartal ile beraber çalışmıştı.

Kulüp kariyerinde 414 maça çıkıp 149 gol atan deneyimli futbolcu Eskişehirspor, Şanlıurfaspor, Denizlispor, Fatih Karagümrük, Greuther Fürth, Darmstadt 98, Fenerbahçe ve Alanyaspor formaları giydi. 10 kez de A Milli Futbol Takımı'nda maça çıkan Serdar Dursun, 7 defa gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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