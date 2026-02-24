Haberler

Peri masalı! Son 3 maçta öyle dev takımları yendiler ki tüm dünyanın gözü onlarda

Peri masalı! Son 3 maçta öyle dev takımları yendiler ki tüm dünyanın gözü onlarda Haber Videosunu İzle
Peri masalı! Son 3 maçta öyle dev takımları yendiler ki tüm dünyanın gözü onlarda
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 maçta Manchester City, Atletico Madrid ve Inter'i mağlup eden Bodo/Glimt, 3-1'in rövanşında Inter ile karşı karşıya gelecek. Maaş bütçesi 8 milyon Euro olan Bodo/Glimt'in takım değeri ise sadece 58 milyon euro...

  • Bodo/Glimt, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Inter ile karşılaşacak.
  • Bodo/Glimt, son iki maçta Manchester City'i 3-1 ve Atletico Madrid'i 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi.
  • Bodo/Glimt, play-off turunda Inter'i 3-1 yenerek avantaj elde etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında İtalyan temsilcisi Inter ile Norveç ekibi Bodo/Glimt, Giuseppe Meazza'da karşı karşıya gelecek.

ÖNCE CITY VE ATLETICO'YU DEVİRDİLER

Bu karşılaşma Bodo/Glimt için adeta tarihi bir önem taşıyor. 58 milyon Euro'luk kadro değeri ve 8 milyon Euro'luk maaş bütçesiyle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Norveç ekibi, Devler Ligi'ne istediği gibi başlayamayarak ilk 6 maç sonunda 3 puan toplayabilmişti. Bir üst tura çıkma hayalini mucizelere bırakan Bodo/Glimt, son iki maçta önce sahasında Manchester City'i 3-1, daha sonrasında da Atletico Madrid'i deplasmanda 2-1 yenerek kendisini ilk 24 içerisine attı ve bir üst tura yükseldi.

SIRADAKİ KURBAN INTER

Play-off turunda Inter ile eşleşen Norveç temsilcisi, geride bıraktığımız sezonda final oynayan rakibini adeta bozguna uğrattı. 90 dakika boyunca muhteşem bir oyun sergileyen Bodo/Glimt, taraftarlarının da desteğiyle sahadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Kjetil Knutsen'in öğrencileri, İtalya'da da avantajlı skoru alarak peri masalına devam etmek istiyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Putin: Birileri TürkAkım ve Mavi Akım doğalgaz boru hatlarını patlatmaya çalışıyor

Açıklaması Türkiye'yi de ilgilendiriyor: Oraya saldırmaya çalışıyorlar
Beyaz Saray'dan İran açıklaması: Trump, ordunun gücünü kullanmaya hazır

Dünyanın uykularını kaçıracak "İran" açıklaması geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak dinlemeyip ovaya yaptılar, gölün ortasında kalakaldılar

Yasak dinlemeyip yaptılar, gölün ortasında kalakaldılar
Epstein bağlantısı ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Jagland, intihara kalkıştı

Soruşturma sürerken eski başbakan intihara kalkıştı
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
3 dakika erken okunan ezan din adamlarını ikiye böldü

3 dakika erken okunan ezan din adamlarını ikiye böldü
Yasak dinlemeyip ovaya yaptılar, gölün ortasında kalakaldılar

Yasak dinlemeyip yaptılar, gölün ortasında kalakaldılar
Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza büyük şok: Görüntüyü izleyenler de şaşkın

Doğulu damatla evlenen İzmirli kıza düğün günü şoku
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi

Fener maçından çıkarken sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi