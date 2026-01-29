Haberler

Peri masalı! Mourinho'nun Benfica'sı 90+8'de kalecisinin attığı golle Real Madrid'i devirdi ve ilk 24'e kaldı

Peri masalı! Mourinho'nun Benfica'sı 90+8'de kalecisinin attığı golle Real Madrid'i devirdi ve ilk 24'e kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Jose Mourinho'nun yönettiği Benfica, Real Madrid'i sahasında 90+8'de kalecisi Trubin'in attığı golle 4-2 yendi. Puanını 9'a yükselten Portekiz ekibi, uzatma anlarında gelen gol sonrası averajla 24. sıraya yükselerek play-off biletini kaptı. Real Madrid, son saniyelerde yediği gol sonrası ilk 8'in dışında kaldı.

  • Benfica, Real Madrid'i 4-2 mağlup etti.
  • Benfica'nın son golü 90+8. dakikada kalecisi Anatoliy Trubin tarafından atıldı.
  • Benfica, averajla 24. sıraya yükselerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kaldı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Jose Mourinho'nun yönettiği Benfica ile Alvaro Arbeloa'nın çalıştırdığı Real Madrid karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan maçı Benfica, 4-2'lik skorla kazandı.

BENFICA, REAL MADRID'İ DEVİRDİ

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 36 ve 54. dakikada Andreas Schjelderup, 45+5'te penaltıdan Vangelis Pavlidis ve 90+8'de Anatoliy Trubin kaydetti. Real Madrid'in golleri 30 ve 58. dakikada Kylian Mbappe'den geldi.

90+8'DE GELEN GOLLE AVERAJLA İLK 24'TE YER ALDI

Bu sonuçla birlikte puanını 9'a yükselten Benfica, Trubin'in 90+8'de attığı golün ardından averajla 24. sıraya yükseldi ve play-off turuna kaldı. 15 puanda kalan Real Madrid, son saniyelerde yediği golle ilk 8'in dışında kaldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

İşte hastane önündeki meydan savaşının görüntüleri
Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı

TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı
Suriye İçişleri Bakanlığı: Ülkede ikamet eden Kürtlere vatandaşlık verilecek

Suriye'de Kürtlerle ilgili devrim niteliğinde karar
Devrik İran Şahı'nın sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, İsrail basınına konuştu

İran'ın devrik liderinin oğlu, düşmana konuştu! Çağrısı skandal
Hastane önündeki çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

İşte hastane önündeki meydan savaşının görüntüleri
O kentimizde kar kalınlığı trafik tabelasının yüksekliğine ulaştı

Kar kalınlığı korkunç boyutta! Trafik tabelasına kadar ulaştı
Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti

9 Türk bankası için gurur günü