Peri masalı! Mourinho'nun Benfica'sı 90+8'de kalecisinin attığı golle Real Madrid'i devirdi ve ilk 24'e kaldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Jose Mourinho'nun yönettiği Benfica, Real Madrid'i sahasında 90+8'de kalecisi Trubin'in attığı golle 4-2 yendi. Puanını 9'a yükselten Portekiz ekibi, uzatma anlarında gelen gol sonrası averajla 24. sıraya yükselerek play-off biletini kaptı. Real Madrid, son saniyelerde yediği gol sonrası ilk 8'in dışında kaldı.
- Benfica, Real Madrid'i 4-2 mağlup etti.
- Benfica'nın son golü 90+8. dakikada kalecisi Anatoliy Trubin tarafından atıldı.
- Benfica, averajla 24. sıraya yükselerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kaldı.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Jose Mourinho'nun yönettiği Benfica ile Alvaro Arbeloa'nın çalıştırdığı Real Madrid karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan maçı Benfica, 4-2'lik skorla kazandı.
BENFICA, REAL MADRID'İ DEVİRDİ
Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 36 ve 54. dakikada Andreas Schjelderup, 45+5'te penaltıdan Vangelis Pavlidis ve 90+8'de Anatoliy Trubin kaydetti. Real Madrid'in golleri 30 ve 58. dakikada Kylian Mbappe'den geldi.
90+8'DE GELEN GOLLE AVERAJLA İLK 24'TE YER ALDI
Bu sonuçla birlikte puanını 9'a yükselten Benfica, Trubin'in 90+8'de attığı golün ardından averajla 24. sıraya yükseldi ve play-off turuna kaldı. 15 puanda kalan Real Madrid, son saniyelerde yediği golle ilk 8'in dışında kaldı.