Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Barcelona'da düzenlenen Filistin yardım etkinliğinde duygusal bir konuşma yaptı. Filistin'deki insani dramı gündeme getiren Guardiola, dünya liderlerini harekete geçmeye çağırdı. 'Onları yalnız ve terk edilmiş bıraktık' ifadelerini kullanan Guardiola, Filistinli çocukların yaşadığı acılara dikkat çekti. Daha önce de farklı platformlarda Filistin'de yaşanan insani drama dikkat çeken Guardiola'nın bu sözleri, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu.

  • Pep Guardiola, Filistin için düzenlenen bir yardım etkinliğinde konuşma yaptı.
  • Guardiola, enkaz altında kalan annesini arayan bir Filistinli çocuğun görüntüsünden etkilendiğini belirtti.
  • Guardiola, uluslararası toplumu Filistinli çocuklara yardım etmeye çağırdı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray'ı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 mağlup ederek ilk 8'e kalınan maçın ardından Barcelona'ya gitti. İspanyol teknik adam, Filistin için düzenlenen yardım etkinliğine katılarak duygusal bir konuşma yaptı.

"ONLARI YALNIZ VE TERK EDİLMİŞ BIRAKTIK"

Birçok ünlü ismin yer aldığı etkinlikte konuşan Guardiola, Filistinli çocukların yaşadığı acılara dikkat çekti. Deneyimli teknik adam konuşmasına "İyi geceler, Selamün aleyküm" diyerek başladı ve televizyonlarda izlediği bir görüntünün kendisini derinden etkilediğini anlattı.

Guardiola, enkaz altında kalan annesini arayan bir çocuğun görüntüsünü hatırlatarak, "Annesinin enkazın altında kaldığını bilmiyordu. Hep şunu düşünüyorum: Acaba onlar ne hissediyor, ne düşünüyor? Onları yalnız ve terk edilmiş bıraktığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"NEREDESİNİZ, GELİN BİZE YARDIM EDİN"

İspanyol teknik adam, Filistinli çocukların dünyaya seslendiğini düşündüğünü belirterek, "Sanki hep 'Neredesiniz? Gelin bize yardım edin' dediklerini hissediyorum. Ve şimdiye kadar bunu yapmadık" sözleriyle uluslararası topluma çağrıda bulundu.

FARKINDALIK MESAJI

Pep Guardiola, daha önce de farklı platformlarda Filistin'de yaşanan insani drama dikkat çekmişti. Yoğun maç temposuna rağmen yardım etkinliğine katılan Guardiola'nın bu sözleri salondaki katılımcıları duygulandırdı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

