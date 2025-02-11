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Pendikspor, Yunan Oyuncusu Stelios Kitsiou'yu Transfer Etti

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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, play-off mücadelesinde Yunan futbolcu Stelios Kitsiou ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kitsiou, daha önce MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK formaları giymişti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, Yunan futbolcu Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Pendikspor, daha öncesinde MKE Ankaragücü ve Gaziantep FK formaları giyen Stelios Kitsiou ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında yapılan imza törenine Pendikspor Sportif Direktörü Erdem Özgenç de katıldı.

31 yaşındaki futbolcu bu sezon MKE Ankaragücü formasıyla ligde 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta görev yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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