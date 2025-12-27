Haberler

Trendyol 1. Lig: Pendikspor: 0 Esenler Erokspor: 0

Trendyol 1. Lig: Pendikspor: 0 Esenler Erokspor: 0
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Pendikspor, sahasında Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada dikkat çeken anlar ve sarı kartlar öne çıktı.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Pendikspor, sahasında Esenler Erokspor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Pendik

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kürşathan Akın, Mehmet Dura

Pendikspor: Deniz Dilmen, Vinko Soldo, Berkay Sülüngöz, Furkan Mehmet Doğan (Hakan Yeşil dk. 58), Yiğit Fidan, Djordje Denic (Görkem Bitindk. 82), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Jonson Clarke-Harris ( Thuram dk. 72), Mallik Wilks, Hüseyin Maldar

Yedekler: Utku Yuvakuran, Tarık Tekdal, Hamza Akman, Enis Safin, Adnan Uğur, Ahmet Karademir, Ozan Demirbağ

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Onur Ulaş, Francis Nzaba (Hamza Catakovic dk. 84), Eray Korkmaz, Tugay Kacar, Mikail Okyar, Alper Karaman (Recep Niyaz dk. 72), Enes Alıç, Amilton, Olarenwaju Kayode, Mame Mor Faye (Berat Luş dk. 78)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Enes Ali Oral, Anıl Yaşar, Altar Han Hidayetoğlu, Muhammet Harun Genç, Yusuf Yücer, Enes Işık

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Sarı kartlar: Vinko Soldo, Furkan Mehmet Doğan, Yiğit Fidan, Mesut Özdemir (Pendikspor), Francis Nzaba, Eray Korkmaz, Mikail Okyar, Enes Alıç, Mame Mor Faye (Esenler Erokspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Esenyurt'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, işçi servisinin devrilme anı kamerada

İstanbul'daki facia anbean kamerada
Sercan Yaşar, itirafçı olduğu iddialarını yalanladı

Ünlülerin torbacısı, günler sonra açıkladı! Tahliye nedeni başkaymış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı benzetme alandakileri coşturdu
Kocasının tahliyesini beklerken yaptıklarıyla gündem oldu

Kocasının tahliyesini beklerken yaptıklarıyla gündem oldu
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı benzetme alandakileri coşturdu
Cristiano Ronaldo şov yaptı, Al Nassr sezona 10'da 10'la başladı

Bu adamı kim durduracak? Arabistan tarihinde bir ilk
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu