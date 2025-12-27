Trendyol 1. Lig: Pendikspor: 0 Esenler Erokspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Pendikspor, sahasında Esenler Erokspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada dikkat çeken anlar ve sarı kartlar öne çıktı.
Stat: Pendik
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Kürşathan Akın, Mehmet Dura
Pendikspor: Deniz Dilmen, Vinko Soldo, Berkay Sülüngöz, Furkan Mehmet Doğan (Hakan Yeşil dk. 58), Yiğit Fidan, Djordje Denic (Görkem Bitindk. 82), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz, Jonson Clarke-Harris ( Thuram dk. 72), Mallik Wilks, Hüseyin Maldar
Yedekler: Utku Yuvakuran, Tarık Tekdal, Hamza Akman, Enis Safin, Adnan Uğur, Ahmet Karademir, Ozan Demirbağ
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Esenler Erokspor: Ertuğrul Çetin, Onur Ulaş, Francis Nzaba (Hamza Catakovic dk. 84), Eray Korkmaz, Tugay Kacar, Mikail Okyar, Alper Karaman (Recep Niyaz dk. 72), Enes Alıç, Amilton, Olarenwaju Kayode, Mame Mor Faye (Berat Luş dk. 78)
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Enes Ali Oral, Anıl Yaşar, Altar Han Hidayetoğlu, Muhammet Harun Genç, Yusuf Yücer, Enes Işık
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Sarı kartlar: Vinko Soldo, Furkan Mehmet Doğan, Yiğit Fidan, Mesut Özdemir (Pendikspor), Francis Nzaba, Eray Korkmaz, Mikail Okyar, Enes Alıç, Mame Mor Faye (Esenler Erokspor) - İSTANBUL