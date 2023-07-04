Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: Öncelikli Hedefimiz Kalıcı Bir Takım Oluşturmak

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, Abant Gölü Milli Parkı yakınında bir otelde teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde günde çift antrenman yaparak yeni sezona hazırlanıyor. Otelin futbol sahalarında çalışmalarını sürdüren İstanbul ekibi, bugün gerçekleştirdiği sabah antrenmanında ısınma koşusunun ardından teknik antrenman yaptı.

Ligde kalıcı olmak istediklerini belirten Osman Özköylü, "Bizim öncelikli hedefimiz bu ligde kalıcı bir takım oluşturmak. Çünkü burada kalıcı olmak gelecek sene adına kulübümüzün, yönetimimizin yaptığı planlamaları desteklemek adına burada sağlam bir yapı oluşturmak zorundayız. Bu sağlam yapı içerisinde lig içerisinde bizi güçlü tutacak, ayakta tutulacak, her anlamda destekleyecek oyuncular almayı istiyoruz. Bunların içinde önemli oyuncular mutlaka olacak. Ama birinci hedefimiz ligde kalıcı olan, düşme sıkıntısı yaşamayacak bir pozisyonda kendine yer edinecek bir takım oluşturmaya çalışacağız. Ama lig içerisindeki aldığımız sonuçlar bizi nereye getirir? Nasıl bir hedef önümüze koyar? Onu bilemeyiz. Biz geçen sene birinci lige çıktığımızda tarihimiz ilk defa bu ligde oynadığımızda da aynı şeyleri konuştuk. Öncelikli olarak lig içerisindeki konumumuzu görmemiz lazım. Aldığımız sonuçlar ligin başlangıcında alacağımız sonuçlar bizi nereye taşıyacak? Onu görmemiz gerekiyor. Ama tabi 1'inci Lig ile Süper Lig arasında uçurum var. Burayı görmek lazım, burayı ilk defa yaşıyoruz. Kulübümüzde ilk defa yaşıyor. Teknik adam olarak da ben ilk defa yaşayacağım. Burada nasıl önemli rakiplerle oynayacağımızı çok iyi biliyoruz. Hangi ortamlarda, hangi statlarda, ne kadar büyük seyir potansiyelinin içinde oynayacağımızı çok iyi biliyoruz. ve burada güçlü olacak, ayakta kalacak, o mücadeleyi verecek, güçlü olan, kaybetse de oynadığı iyi futbolu ve iyi mücadeleyi yüzde yüz sergileyen bir Pendikspor oluşturmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.