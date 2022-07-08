Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: Hedef en üst sıralar

BOLU'da yeni sezona hazırlanan Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, "Biz Pendikspor olarak önümüzdeki sezonu kurmuş olduğumuz iyi kadroyla mümkün olan en üst sırada tamamlamaya çalışacağız" dedi.

"Biz Pendikspor olarak önümüzdeki sezonu kurmuş olduğumuz iyi kadroyla mümkün olan en üst sırada tamamlamaya çalışacağız. Sağlam bir yapı oluşturmak, kurumsal bir Pendikspor oluşturmak çok daha önemli. Hem A takımın başarılarına odaklanacağız hem de kulübün geleceğini kurtaracak olan alt yapı projeleri Pendikspor'un en büyük misyonu olacak. Çok genç ve dinamik başkanımız var, onunla birlikte yöneticilerimiz var. Hepsi çok iştahlı ve bu işe inanılmaz bir sevgi duyuyorlar. Biz de onların katkılarıyla onları utandırmadan bizden güzel sonuçlar bekleyen taraftarlarımızı mutlu edeceğimiz bir sezon olmasını umut ediyoruz."