Haberler

Pendikspor, Teknik Direktör Uğur Uçar ile yola devam ediyor

Pendikspor, Teknik Direktör Uğur Uçar ile yola devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atko Grup Pendikspor, Teknik Direktör Uğur Uçar'ın başarılı performansı nedeniyle sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Uçar, 2026-2027 sezonunda da kırmızı-beyazlı ekibin başında olacak.

Atko Grup Pendikspor, bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Teknik Direktör Uğur Uçar ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Pendikspor'da Teknik Direktör Uğur Uçar'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzattı. Başarılı teknik adam, 2026-2027 sezonunda da görevine devam edecek. Geçtiğimiz yıl mart ayında teknik direktörlük görevine getirilen genç çalıştırıcı, kırmızı-beyazlı ekibe geldiği günden bu yana sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. Uçar yönetiminde bu sezon Trendyol 1. Lig'de güçlü bir grafik ortaya koyan Pendikspor, oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 38 puan topladı ve ligde 4. sırada yer alıyor.

Öte yandan Pendikspor, Erzurumspor FK ile birlikte ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır

Karakozak'tan beklenen video geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Savaş hazırlığı gibi! ABD savaş uçakları indi, savaş gemisi yola çıktı

ABD'den savaş hazırlığı! Uçaklar indi, savaş gemisi yola çıktı
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öz yeğenini özel kalem müdürü yaptı

Belediyeyi akraba çiftliğine çeviren biri daha!
Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan ünlü isim sessizliğini bozdu