Atko Grup Pendikspor'da teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu getirildi

Güncelleme:
Atko Grup Pendikspor, Trendyol 1. Lig'de teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nu getirdi. Kulüp, Kaloğlu'na hoş geldin diyerek, başarılar diledi. Takım, Sakaryaspor'u 2-0 yenerek ligde 5. sıradaki yerini aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atko Grup Pendikspor, teknik direktörlük görevine Sinan Kaloğlu'nun getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır. Pendikspor ailemize katılan yeni teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu'na 'hoş geldin' diyor; kendisine ve ekibine şanlı armamız altında üstün başarılar diliyoruz. Birlikte nice zaferlere." denildi.

Bugün oynadığı maçta Sakaryaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Atko Grup Pendikspor, Trendyol 1. Lig'de geride kalan 26 haftada topladığı 45 puanla, 5. sırada yer alıyor.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
