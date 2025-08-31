Pendikspor, Sivasspor'u 2-1 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Özbelsan Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

28. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Wilks'in uzak direğe yaptığı plase vuruşta top üstten az farkla dışarı çıktı.

38. dakikada gelişen Pendikspor atağında Wilks'in sağ çaprazdan arka direğe ortasında Clarke-Harris göğüsle kontrolünün ardından dar açıdan yaptığı vuruşta yerden seken top üst direkten döndü. Kale önünde Kitsiou'nun indirdiği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

44. dakikada Bekir Karadeniz'in ceza yayı önünden yaptığı sert şutta kaleci Ali Şaşal Vural topu yumruklayarak oyun alanına çeldi.

46. dakikada Denic'in pasını ceza sahası sağ çaprazında kontrol eden Kitsiou, rakiplerine rağmen yaptığı sert şutta top uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

89. dakikada Kitsiou'nun taşıdığı top savunmadan sekerken, Mallik Wilks topu takip ederek son çizgiye indi ve topu içeri çevirdi. Kitsiou'nun dar açıdan gelişine vuruşunda top filelere gitti. 2-0

90+5. dakikada ceza sahası sağına gönderilen uzun topu Aliou Badji indirirken, kale önüne koşu yapan Bekir Böke, topu kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

Stat: Pendik

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Ömer Lütfü Aydın, Oğuzhan Yazır

Pendikspor: Utku Yuvakuran, Vinko Soldo, Yiğit Fidan, Berkay Sülüngöz, Furkan Mehmet Doğan (Nuno Sequira dk. 69), Stelios Kitsiou, Djordje Denic (Adnan Uğur dk. 69), Mesut Özdemir (Hakan Yeşil dk. 77), Bekir Karadeniz, Mallik Wilks, Jonson Clarke-Harris (Thuram dk. 77)

Yedekler: Emre Koyuncu, Erdem Gökçe, Tarık Tekdal, Görkem Bitin, Ahmet Karademir, Hüseyin Maldar

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Okan Erdoğan, Samuel Moutoussamy, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Mert Çelik (Yılmaz Cin dk. 89), Luan Campos (Emre Gökay dk. 63), Bekir Böke, Benjamin Mbunga-Kimpioka (Emirhan Başyiğit dk. 75), Mehmet Talha Şeker (Aliou Badji dk. 62)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Arda Erdursun, Feyzi Yıldırım, Yusuf Kefkir, Çağlayan Menderes, Erdem Güleç

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Kitsiou (dk. 46 ve 89) (Pendikspor), Bekir Böke (dk. 90+5) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Yiğit Fidan, Bekir Karadeniz, Adnan Uğur (Pendikspor), Benjamin Mbunga-Kimpioka, Aliou Badji, Ali Şaşal Vural (Sivasspor) - İSTANBUL