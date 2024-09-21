Üye Girişi
Haberler

Pendikspor, Gençlerbirliği'ne Mağlup Oldu

Pendikspor, Gençlerbirliği'ne Mağlup Oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1. Lig'in 6. haftasında Pendikspor, sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 yenildi. Gençlerbirliği, Mete Kaan Demir'in 48. dakikada attığı golle üç puanı aldı.

1'İNCİ Lig'in 6'ncı haftasında Pendikspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken konuk ekip, 48'inci dakikada Mete Kaan Demir'in golüyle mücadeleyi kazandı.

Bu sonuçla Ankara temsilcisi puanını 11'e yükseltirken; ev sahibi Pendikspor ise 9 puanda kaldı.

Ligin 7'nci haftasında Pendikspor, deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği Pendikspor 3-sayfa Futbol Pendik Spor

Canlı anlatım! Mücadelede peşe peşe goller

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş

 Fenerbahçe'ye Kadıköy'de soğuk duş! Galatasaray 7 dakikada 2 gol attı

Dev derbide 7 dakikada fark açıldı

 Olay adam yine rahat durmadı! Yedek olduğu maçta kart gördü

Yedek olduğu maçta kart gördü
Adana'da 'süper hücre' kabusu! Şiddetli yağış sele neden oldu

Süper hücrenin vurduğu şehrimiz sele teslim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dries Mertens kimdir? Dries Mertens kaç yaşında ve nereli? Torreira kimdir? Lucas Torreira kaç yaşında ve nereli? Atilla Karaoğlan Galatasaray karnesi ne? Atilla Karaoğlan kaç derbi yönetti? Yabani 38. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? Acı Tatlı Ekşi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 16. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Galatasaray- Fenerbahçe derbi maçı ilk 11'ler açıklandı! GS-FB maçının ilk 11'i belli oldu mu? Icardi yedek mi, ilk 11'de var mı? GS-FB derbisinde Icardi oynayacak mı? Siyah Kalp 2. bölüm tek parça izle! Siyah Kalp full HD bölüm izle! Siyah Kalp son bölüm neler oldu? Kör Nokta ilk bölüm tek parça izle! Kör Nokta full HD bölüm izle! Kör Nokta son bölüm neler oldu?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });