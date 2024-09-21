Pendikspor, Gençlerbirliği'ne Mağlup Oldu

1'İNCİ Lig'in 6'ncı haftasında Pendikspor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken konuk ekip, 48'inci dakikada Mete Kaan Demir'in golüyle mücadeleyi kazandı.

Bu sonuçla Ankara temsilcisi puanını 11'e yükseltirken; ev sahibi Pendikspor ise 9 puanda kaldı.

Ligin 7'nci haftasında Pendikspor, deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.