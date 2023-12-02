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Pendikspor-Galatasaray maçıyla Süper Lig'de bir ilk yaşanacak

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Galatasaray'ın deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacağı mücadele Süper Lig tarihinde bir ilke sahne olacak. İki takım lig tarihi boyunca ilk kez kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 19:00'da başlayacak mücadele Süper Lig tarihinde de bir ilke sahne olacak.

İLK KEZ LİGDE KARŞILAŞACAKLAR

Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı takım, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. İki ekip, bundan dolayı Süper Lig'deki ilk randevusuna çıkacak.

SON 3 MAÇTA ZAHA SAHNE ALDI

Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı ekibin ligdeki son 3 maçında 4 gole imza attı. Ligin 11. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde takımının 2 golünü bulan Zaha, 12. haftadaki Atakaş Hatayspor ve 13. haftadaki Corendon Alanyaspor maçlarında birer gol attı. 31 yaşındaki futbolcu, ligde son 3 müsabakada 4, toplamda da 5. kez gol sevinci yaşadı. Zaha'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.

ERENCAN TARİH YAZABİLİR

Süper Lig'deki son üç maçında da ağları havalandıran Pendikspor santrforu Erencan Yardımcı (3 gol), Cenk Tosun'dan (19 yıl 279 gün; Mart 2011) bu yana üst üste dört karşılaşmada gol atan en genç oyuncu olabilir (21 yıl 301 gün).

Kaynak: Haberler.com / Spor

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