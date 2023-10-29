Pendikspor - Fenerbahçe Maçında Fenerbahçe'nin 2-0'lık Üstünlüğü
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Pendikspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısında Fenerbahçe, 2-0 önde geçti. Maçtan dakikalar ve gol detayları haberde yer alıyor.
Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Ferdi'nin pasında Szymanski'nin bekletmeden ceza sahası sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak az farkla sağ kale direğinin dibinden auta gitti.
22. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdan Edin Dzeko'nun içeri çevirdiği pasla buluşan Tadic'in bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Erdem son anda topu oyun alanına çeldi.
30. dakikada Osayi Samuel'in sağ taraftan çevirdiği topta kaleci Erdem Canpolat'ın Edin Dzeko'dan önce yaptığı hamle sonrası meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
43. dakika Szymanski'nin sol taraftan ortasında ceza yayına yakın bir noktadan İrfan Can Kahveci'nin şutunda savunmaya da çarpan top ağlara gitti. 0-2
Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay
Pendikspor : Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Welinton, Berkay Sülüngöz, Nuno Sequeira, Vukovic, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Gökcan Kaya, Endri Çekiçi, Erencan Yardımcı
Yedekler: Burak Öğür, Murat Akşit, Kappel, Görkem Bitin, Murat Akça, Rassoul, Diaby, Alparslan Öztürk, Serkan Asan, Lusamba
Teknik Direktör: Ivo Vieira
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Samet Akaydin, Becao, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred (Zajc dk. 9), İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Kent, Mert Müldür, Umut Nayir, Batshuayi, Oosterwolde, Crespo, Bartuğ Elmaz, Yusuf Ayçiçek
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Erdem Canpolat (dk. 30 k.k.), İrfan Can Kahveci (dk. 43) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: İbrahim Akdağ (Pendikspor), Osayi Samuel (Fenerbahçe) - İSTANBUL