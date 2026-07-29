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Pendikspor, Erciyes kampını tamamladı

Pendikspor, Erciyes kampını tamamladı
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TRENDYIK 1’inci Lig ekiplerinden Pendikspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaptığı 2'nci etap çalışmalarını tamamladı.

TRENDYIK 1'inci Lig ekiplerinden Pendikspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı 2'nci etap çalışmalarını tamamladı.

Pendikspor, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kampa girmişti. Kırmızı-beyazlı ekibin, 18 Temmuz'da başladığı 2'nci etap kamp çalışmaları, dün Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçıyla sona erdi. Pendikspor, hazırlık maçında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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