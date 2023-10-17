Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi resmen başladı
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Pendikspor'un yeni teknik direktörü Ivo Ricardo Abreu Vieira oldu. Adı daha önce hiç duyulmayan 47 yaşındaki hocanın tercih edilmesi taraftarı şaşırttı. İstanbul ekibinin yeni teknik direktörü kariyerinde Cuiaba-MT, Moreirense, Al-Wehda, Famalicão, Gil Vicente takımlarında görev aldı.
Osman Özköylü ile yollarını ayıran Pendikspor göreve Portekizli teknik direktör Ivo Rivardo Abreu Vieira'yı getirdi.
VIEIRA İMZAYI ATTI
Pendikspor'dan yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Ivo Ricardo Abreu Vieira! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.
VIEIRA'NIN KARNESİ
47 yaşındaki teknik direktör son olarak Cuiaba-MT takımını Aralık 2022-Mayıs 2023 tarihlerinde çalıştırdı. Vieira yönetiminde 24 maça çıkan Cuiaba-MT, 2.13'lük puan ortalaması tutturdu.