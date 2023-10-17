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Pendikspor'da Ivo Vieira dönemi resmen başladı

Pendikspor'un yeni teknik direktörü Ivo Ricardo Abreu Vieira oldu. Adı daha önce hiç duyulmayan 47 yaşındaki hocanın tercih edilmesi taraftarı şaşırttı. İstanbul ekibinin yeni teknik direktörü kariyerinde Cuiaba-MT, Moreirense, Al-Wehda, Famalicão, Gil Vicente takımlarında görev aldı.