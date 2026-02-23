Haberler

Trendyol 1. Lig: Pendikspor: 0 Ankara Keçiörengücü: 1

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'ne 1-0'lık skorla yenildi. Golü 40. dakikada Ezeh kaydetti.

Stat: Pendik

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Akıllı, Sabri Öğe

Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou (Ahmet Karademir dk. 86), Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Doğan (Sequeira dk. 46), Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir (Hüseyin Maldar dk. 72), Wilks, Denic, Thuram (Hakan Yeşil dk. 46), Clarke-Harris (Görkem Bitin dk. 82)

Yedekler: Utku Yuvakuran, Berkay Sülüngöz, Tarık Tekdal, Hamza Akman, Adnan Uğur

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hakan Bilgiç, Oğuzcan Çalışkan, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, Hüseyin Bulut, İshak Karaoğul, Roshi, Rroca (Halil Can Ayan dk. 79), Ezeh, Diouf (Ali Akman dk. 89)

Yedekler: Emirhan Küçüksolak, Aykut Özer, Edson Mexer, Mansur Acet, Enes Yılmaz, Eren Poyraz, Ousmane Diaby, Alper Burak Duman

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Gol: Ezeh (dk. 40) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Mesut Özdemir, Soldo, Sequeira (Pendikspor), Süleyman Luş, Hakan Bilgiç, Halil Can Ayan, Emre Satılmış (Ankara Keçiörengücü) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
