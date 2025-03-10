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Pendikspor, Amed Sportif Faaliyetler'e Mağlup Oldu

Pendikspor, Amed Sportif Faaliyetler'e Mağlup Oldu
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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Pendikspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 yenilerek önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Maçta yaşanan önemli anlar arasında, Amed'in 90+4. dakikada attığı gol ve Pendikspor'dan Kitsious'un kırmızı kartı bulunuyor.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Fernando'nun pasıyla topla buluşan Çekdar Orhan'ın sol çaprazdan plase vuruşunda direğe çarpan top sağ tarafa açıldı.

20. dakikada topla ilerleyen Fernando'nun ceza yayı önünden yaptığı plase vuruşta top direğe çarparak dışarı gitti.

31. dakikada Çekdar'ın sol taraftan ortasında Poko, altıpas önünden kafayı vurdu. Üst direkten oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

90+4. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahasına gönderdiği topu Uğur Adem kafayla indirdi. Bruno Lourenço'nun kale önünde dokunuşuyla top filelerle buluştu. 0-1

90+5. dakikada hakeme itirazlarda bulunan Kitsiou, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Hakemler: Batuhan Kolak, Azad İlhan, Arif Dilmeç

Pendikspor: Erdem Canpolat, Samet Asatekin (Stelios Kitsious dk. 58), Berkay Sülüngöz, Alpaslan Öztürk, Furkan Doğan, Mesut Özdemir, Hasan Kılıç (Djorde Denic dk. 90), Samuel Saiz (Efe Sayhan dk. 46), Bekir Karadeniz, Yonathan del Valle (Mete Kaan Demir dk. 30), Emeka Eze (Jetmir Topalli dk. 90)

Yedekler: Emre Koyuncu, Murat Akça, Tarık Tekdal, Tunç Ataç, Ahmet Mert Koşar

Teknik Sorumlu: Taylan Temel

Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Murat Uçar (Batuhan Tur dk. 84), Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Bruno Lourenço dk. 88), Daniel Mosquera, Andre Poko (Yohan Cassubie dk. 46), Çekdar Orhan, Fernando (Yılmaz Ceylan dk. 84), Keita (Bobby Adekanye dk. 46)

Teknik Direktör: Servet Çetin

Gol: Bruno Lourenço (dk. 90+4) (Amed Sportif Faaliyetler)

Kırmızı kart: Stelios Kitsious (dk. 90+5) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Samet Asatekin, Mesut Özdemir, Jetmir Topalli, Bekir Karadeniz (Pendikspor), Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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