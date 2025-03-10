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Pendikspor, Amed SF'ye 1-0 Mağlup Oldu

Pendikspor, Amed SF'ye 1-0 Mağlup Oldu
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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Pendikspor, Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0 mağlup oldu. Teknik Sorumlu Taylan Temel, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu ve rakiplerinin duran toptan bulduğu pozisyonu iyi kullandığını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Amed SF'ye 1-0'lık skorla mağlup olan Pendikspor'da Teknik Sorumlu Taylan Temel, rakiplerinin maçın sonunda duran toptan bulduğu pozisyonu iyi değerlendirdiğini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Pendikspor, sahasında karşı karşıya geldiği Amed Sportif Faaliyetler'e 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pendikspor Teknik Sorumlusu Taylan Temel, "İlk yarıya rakibimiz daha etkili başladı, pozisyonlar da buldu. Bazı pozisyonlarda şanslıydık. İlk yarının sonuyla ikinci yarıda oyunu dengeledik. İkinci yarıda kaleye daha hızlı gidelim diye çabuk oyuncuları oyuna aldık. Aslında bunu da başardık. Maçın sonunda rakibimiz duran toptan bulduğu pozisyonu değerlendirdi. Rakibimizi tebrik ediyorum. İyi mücadeleydi, dostluk içinde geçti" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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