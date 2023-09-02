Pendikspor Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Pendikspor, evinde karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulma fırsatlarını değerlendiremedi.