Pendikspor Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Pendikspor, evinde karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulma fırsatlarını değerlendiremedi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Pendikspor, evinde karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sağ taraftan Janvier'in pasında topla buluşan Novais'in ceza yayı gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin üzerinden az farkla dışarıya çıktı.
56. dakikada paslaşarak kullanılan kornerde Gökcan Kaya'nın sol taraftan arka direğe yaptığı ortada Diaby topu kafayla penaltı noktasına çıkardı. Diaby'nin röveşatasında meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.
64. dakikada rakibinden sıyrılarak topla ilerleyen Janvier'in ceza yayında yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erdem'de kaldı.
83. dakikada Romero'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Halil Akbunar'ın, ceza sahası içi sol çaprazdan kalecinin üzerinden aşırtma vuruşunda savunma topu çizgiden çıkardı. Arka direkte dönen topa Thuram'ın yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.
88. dakikada Javier'in kendi yarı alanından ara pasında topu alan Augusto'nun ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
90+3. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Sequeira'nın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Berkay, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1
Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Serkan Ok, Hakan Karabalcık
Pendikspor: Erdem Canpolat, Gökcan Kaya, Welinton, Rassoul (Berkay Sülüngöz dk. 90+1), Sequeira, Vukovic, Lusamba (Kappel dk. 90+1), Abdoulay Diaby (Erencan Yardımcı dk. 64), Oscar Romero (Endri Çekiçi dk. 85), Halil Akbunar, Thuram
Yedekler: Burak Öğür, Emre Taşdemir, Hasan Kılıç, Murat Akça, Erdem Özgenç, İbrahim Akdağ
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Fidan Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Novais (Umut Güneş dk. 62), Efecan Karaca (Leroy Fer dk. 84), Janvier, Augusto, Carlos Eduardo
Yedekler: Yavuz Aygün, Yusuf Karagöz, Bauermann, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, İsmail Zehir, Balkovec, Yunus Bahadır
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Berkay Sülüngöz (dk. 90+3) (Pendikspor), Augusto (dk. 88) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Lusamba, Erdem Canpolat (Pendikspor), Furkan Bayır, Augusto (Alanyaspor) - İSTANBUL