Pendikspor, Adana Demirspor'u 3-0 Mağlup Etti

Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan, Adana Demirspor karşısında galip gelmelerine rağmen genç ve dinamik bir rakiple oynadıklarını belirterek, "Bu tür rakiplere karşı oynamak her zaman zordur" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan, "Bu tür rakiplere karşı oynamak her zaman zordur. Rakip genç oyunculardan kurulu olduğu için zor bir müsabakanın biz beklediğini düşünüyorduk. Hafta içinde çalışmalarımızı yaptık buna göre yaptık. 3 puanı hanemize yazdırdığımız için mutluyuz. Milli maç arasına galibiyetle girdiğimiz için mutluyuz. Ligde her hafta oynayacağımız rakibimize göre analizlerimizi yapıyoruz ve o şekilde belirlenen oyun kurgusuyla sahaya çıkıyoruz. Hali hazırda üzerinde çalıştığımız ve maçların bölümlerine göre uyguladığımız sistemlerimiz var. Pendikspor olarak bir aile olmayı başardığımızı düşünüyorum. Şu ana kadarki elde ettiğimiz skorlar da bize sıralamada ilk 2 için yeterli görünüyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL