Son dakikadaki penaltı pozisyonu derbinin önüne geçti! Ahmet Çakar ateş püskürdü
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Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada son anlarda Nelsson ile Larin arasında yaşanan pozisyon gündemi salladı. Larin, yerde kaldığı pozisyonda VAR'a gitmeyen hakem Atilla Karaoğlan'a maçın ardından tepki gösterdi. Eski hakem Ahmet Çakar da 13 hakemi görevden alan MHK'ye ateş püskürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın gollerini 22 ve 32'de Kerem, Beşiktaş'ın tek sayısını ise 85'te Rıdvan kaydetti.
MHK'nin 13 hakemin ipini çekmesinin ardından ilk derbi oynandı. Bu karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çaldı. VAR'da ise Yaşar Kemal Uğurlu görev yaptı. Ancak bu hakem yönetimi de yeni tartışma yarattı.
90+3'te Larin ceza sahası içinde yerde kaldı. Beşiktaşlılar Nelsson'un Larin'i çektiğini söyleyip hakeme koştu. Ancak VAR'dan müdahale gelmedi.
Karşılaşmanın ardından pozisyonun kahramanlarından Larin hakemlere ateş püskürdü. Kanadalı forvet, "Böyle maçlarda neden VAR'a gidilmediğini anlamıyorum. Çok net rakip formamdan çekti. Çok net bir penaltıydı" sözleriyle tepki gösterdi.
Ünlü yorumcu Ahmet Çakar bu pozisyonla ilgili, "Aferin MHK. Genç hakemler dediniz. Tecrübeli hakemleri elediniz. Beşiktaş'ın son dakikadaki penaltısını yediniz!" dedi.