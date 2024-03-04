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Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular, Cenk'in yerde kaldığı pozisyonda aynı fikirde birleşti

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Beşiktaş-Galatasaray derbisine Cenk Tosun'un yerde kaldığı pozisyon damga vurdu. Maçtan sonra pozisyonu değerlendiren ünlü yorumcular ve eski hakemler Cenk'in yerde kaldığı pozisyonun penaltı olduğu yönünde görüş belirtti.

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan ve orta hakem Halil Umut Meler, VAR hakemi Koray Gençerler'in görev aldığı derbiyi eski hakemler değerlendirdi. İşte yorumlar....

PENALTI MI DEĞİL Mİ?

Dev derbiye damga vuran an ise Cenk Tosun'un 54. dakikada yerde kaldığı pozisyon oldu. Yıldız futbolcu penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler devam kararı verince tartışmalar da beraberinde geldi.

ÜNLÜ YORUMCULAR AYNI FİKİRDE BİRLEŞTİ

Ünlü yorumcuların değerlendirmeleri şöyle;

Bahattin Duran: İlk olarak Cenk'in kendini abartılı attığını düşündüm. Ancak Derrick Köhn topla oynamış ama eliyle Cenk'i sarmış. Cenk abartılı hareket yapıyor ama Köhn'ün hareketi faul. Bu bir penaltı. Halil Umut Meler göremedi, bu yüzden bence devam ettirdi.

Bülent Yıldırım: Köhn'ün topla oynaması, ihlal yapmadığı anlamına gelmez. Cenk çok abartılı düştüğü için de hakemi yanılttı. Ayrıca hakem doğru açıda değil. Bu pozisyon net penaltı.

Deniz Çoban: Cenk iki tur dönmüş, isterse sekiz tur dönmüş. Önemli olan Cenk'in hareketini kısıtlayacak eylem var mı? Cenk dönebilse, top koşu yoluna gidiyor ve ikinci bir hamle şansı var. Benim için bu bir penaltı.

Fırat Aydınus: Cenk Tosun abartılı şekilde attı kendini. Bu da Halil Umut Meler'i yanılttı. VAR müdaheleyi ve reaksiyonu süzememiş. Sahada hakemin görüp, penaltı vermesi gerekirdi. VAR, ne kadar etkileyip etkilemediğine göre çağıramaz. O zaman geçen hafta Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında neden VAR karıştı? Kafalar karışıyor. Yanlış emsaller emsal gösterilmeye başlandı. Doğrular da yanlış olarak addedilmeye başlandı. Buna VAR karışamazdı.

Ahmet Çakar: Burada net bir penaltı var. Şu penaltıyı görmemek, vermemek, VAR'a davet etmemek ya da edememek asla masum bir hakem hatası değildir.

Erman Toroğlu: Bir çekme var ama Cenk Tosun'un düşüşü inandırıcı değil. Hakem bu penaltıyı verse biraz fazla olur. Ben verilmemesinden yanayım.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Cenk Tosun Beşiktaş Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (16)

Yorumcu Davut :

balıklama atlamış yere cengo. topa müdahale var mı? var. ne penaltısı? element uydurmayın bir tarafınızdan.

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slim shady:

Çok tarafsız bir yorum olmuş hacı bravo...Çekme var ondan net penaltı.Tabi cenk gs oyuncuları gibi atlamayı bilmediği için inandırıcı gelmedi.Ha birde derin gs olayları var. Penaltı zor yani.

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nurullah acar:

Ballı takimin ballı taraftari elinizi vicdaniza koyun oyle konusun

yanıt53
yanıt7
ercan gurbhetchi:

nurullah acar: aynı hakemler icardi için de penaltı dedi. Yani önce GS nin PENALTISINI vermedi. Gs ağlamadı ağlattı:)

yanıt11
yanıt7
Bükücü:

Tamamen penaltı pozisyonu. Penaltı yok diyen arkadaşlar, aynı pozisyon Galatasaray'a karşı yapılsa tepkiniz yine aynı mı olurdu? Bu arada Beşiktaşlı da değilim objektif bakıyorum pozisyona

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Nazlı Muhip:

Şikesaray iş başinda.

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pusatalfa:

Yalınz o söz ŞikeBahçe olarak biliniyor kardeş

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Cevdet Karaduman:

Bütün yalakalar görevini yapmış.

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ercan gurbhetchi:

O penaltıysa:Deniz Çoban: Icardi önde, topa hamle yapma şansı var. İlk olarak üstten bakınca anlamadım, dikkatli bakınca gördüm. Sol ayağa temas var, ben penaltı olduğunu düşünüyorum.Bahattin Duran: Dikkatsiz müdahaleden penaltı. Ingaaaa:))))

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ercan gurbhetchi:

bu penatı değil kuğu gölü balesinden bir sahne:) cenk iyi dönmüş hala dönüyordur. Şuna penaltı vermek komedi. Bu arada İcardi nin ki NET penaltı o zaman!

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