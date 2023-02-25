Pehlivan gibi yağlanması gündeme oturmuştu! Fenerbahçe, Adama Traore'ye kancayı taktı

Fenerbahçe, geçen sezon kiralık olarak Barcelona forması giyen ve başarısız bir sezonun ardından Wolverhampton'a geri dönen Adama Traore'yi radarına aldı. Gücü ve hızıyla dikkat çeken futbolcu, rakiplerin işini zorlaştırmak için kollarına bebek yağı sürerek maça çıkmasıyla gündeme gelmişti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-lacivertliler, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Adama Traore'ye kancayı taktı.

BARCELONA'DA TUTUNAMADI

İspanyol basınından Todofichajes'te yer alan habere göre, Fenerbahçe, geçen sezonu Barcelona'da geçiren ancak burada beklentilerin uzağında kalarak Wolverhampton'a geri dönen Adama Traore ile ilgileniyor. Çok yönlü olması, gücü ve hızıyla dikkat çeken futbolcu için sarı-lacivertlilerin kısa süre içerisinde harekete geçmesi bekleniyor.

MAÇLARDAN ÖNCE YAĞLANIYOR

Oldukça süratli olan futbolcu sahaya kollarına bebek yağı sürerek çıkmasıyla uzun süre konuşulmuştu. İspanyol yıldızın bu hareketi yapmasının sebebinin ise rakip futbolcuların kendisini tutmaya çalışırken zorlanmasını sağlamak olduğu ifade edilmişti.