Pazarspor, TFF 3. Lig 5. haftasında Küçükçekmece Sinopspor'u 3-1 mağlup etti

Pazarspor, TFF 3. Lig 5. haftasında Küçükçekmece Sinopspor'u 3-1 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig'in 5. haftasında Pazarspor, sahasında Küçükçekmece Sinopspor'u 3-1 mağlup etti. Pazarspor'un golleri Aziz Demir (dk. 22), Ata Kurtuluş (dk. 61) ve Efe Sayhan'dan (dk. 86) gelirken, Küçükçekmece Sinopspor'un tek golünü Atalay Yıldırım (dk. 44) attı.
TFF 3. Lig'in 5. haftasında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Küçükçekmece Sinopspor'u 3-1 mağlup etti.
Hakemler: Umut Nasrullah Özhelvacı, Ozan Gürleyük, Coşkun Ateşoğlu
Pazarspor: Dursun Miraç Vural, Alperen Çağlayan, Emre Akgün, Aykut Civelek, Abdullah Şahin, Serhat Hazır, Erhan Şengül, Mete Han Genç (Berat Kartal dk. 72), Aziz Demir (Can Efe Bozacı dk. 90), Muhammed Baltacı (Efe Sayhan dk. 73), Ata Kurtuluş (Seçkin Fırıncı dk. 80)
Küçükçekmece Sinopspor: Kaan Ün, Bora Çuha, Kerem Yorulmaz (Doğanay Avcı dk. 73), Buğrahan Karslı, Oğuz Aksoy (Yusuf Ensar dk. 81), Alişan Durmuş, Tugay Yıldırım, Emre Oymak (Fatih Çırtlık dk. 68), Hazarhan Karaca (Enes İlhan dk. 74), Atalay Yıldırım, Hüseyin Afkan (Ahmet Gökbayrak dk. 68)
Goller: Aziz Demir (dk. 22), Ata Kurtuluş (dk. 61), Efe Sayhan (dk. 86) (Pazarspor), Atalay Yıldırım (dk. 44) (Küçükçekmece Sinopspor)
Sarı kart: Kerem Yorulmaz (dk. 54) (Küçükçekmece Sinopspor)