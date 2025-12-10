Pazarlar Spor Lisesi'nde milli forma sevinci

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde bulunan Pazarlar Spor Lisesi, oryantiring branşında geleceğin milli sporcularını yetiştirme yolunda önemli bir adım attı.

Okulda düzenlenen seçmelerde dereceye giren öğrencilere, Milli Sporcu Ahmet Polat tarafından hediye edilen A Milli Takım formaları törenle takdim edildi. Pazarlar Spor Lisesi bünyesinde Oryantiring Takımı kurma çalışmaları kapsamında bir seçme organizasyonu gerçekleştirildi. Milli Sporcu Ahmet Polat'ın da katılımıyla gerçekleşen seçmelerde, öğrenciler zorlu parkurlarda mücadele etti.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda üstün başarı göstererek takımın ilk birincileri olmayı başaran öğrenciler belirlendi.

Birinciliği kazanan Medine Nur Gökçen ve Melih Tan, Pazarlar Spor Lisesi'nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Milli Sporcu Ahmet Polat'ın genç yeteneklere armağanı olan A Milli Takım formaları, öğrencilere büyük bir heyecan yaşattı.

Okul yönetiminden yapılan açıklamada, okulda Oryantiring Takımı'nın kurulmasına sağladığı önemli katkılardan ve öğrencilere verdiği bu anlamlı destekten dolayı Milli Sporcu Ahmet Polat'a teşekkür edildi.

Pazarlar Spor Lisesi Müdürü ve Pazarlar Spor Lisesi Spor Kulübü Başkanı Muammer Gökalp, "Ahmet Polat, öğrencilerimiz için önemli bir rol modeldir. Kendisinin hediye ettiği Milli Takım formaları, sporcularımızın motivasyonunu artıracak ve onlara ay-yıldızlı formayı giyme hedefi için ilham verecektir" ifadelerini kullandı.

Pazarlar Spor Lisesi Oryantiring Takımı'nın genç sporcularının önümüzdeki dönemde bölgesel ve ulusal yarışmalarda okullarını ve ilçelerini en iyi şekilde temsil etmeleri bekleniyor. - KÜTAHYA