Paylaşmayan kalmadı! Dünya Kupası'ndaki tarihi maçtan sonra herkes bu kareyi konuşuyor

Japonya'nın 2022 Dünya Kupası'nda geriden gelerek Almanya'yı 2-1 yendiği maçın ardından soyunma odasında çekilen bir kare gündem oldu. Japonya'nın kullandığı soyunma odasının coşkulu kutlamalardan sonra Japonlar tarafından temizlenmiş son görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda sürpriz sonuçlar gelemeye devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Arjantin'i devirmesinin ardından Japonya da geriye düştüğü maçta Almanya'yı yenmesini bildi. Bu karşılaşmanın ardından ise sosyal medyada paylaşılan bir görsel büyük beğeni topladı.

JAPONYA GERİDEN GELDİ

Japonya, geriye düştüğü maçta Almanya'yı devirdi. Almanya'ya karşı ilk yarıyı 1-0 yenik kapatan Japonlar, 75'te Doan ve 83'te Asano'nun attığı gollerle maçı 2-1 kazandı.

SOYUNMA ODASINI TEMİZLEDİLER

Karşılaşmanın ardından Japonya Milli Takımı'nın soyunma odasının görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. Oldukça coşkulu kutlamaların ardından Japonların soyunma odasını temiz ve toplu bırakması takdir topladı.