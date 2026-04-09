Trabzonsporlu futbolcu Onuachu taraftarlarla buluştu

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, taraftarlarla bir araya geldi. Bu sezon attığı 22 golle gol krallığında zirvede yer alan Onuachu, buluşmada mutluluğunu dile getirerek, takım olarak başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'de bu sezon attığı 22 golle gol krallığında ilk sırada yer alan Onuachu, Papara Park'taki TS Club'da taraftarlarla buluştu.

Taraftarların formalarını imzalayıp fotoğraf çektiren golcü oyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarlarla bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Neler hissettiği sorulan Onuachu, "Çok mutluyum, çok iyi hissediyorum kendimi. Taraftarlarla birlikte olmak çok güzel, umarım bunu daha fazla da yapabiliriz." dedi.

Onuachu, gol krallığı yarışında zirvede bulunduğunun hatırlatılması üzerine, "Harika bir sezon geçiriyoruz. Hem takım adına hem de teknik ekip adına gerçekten çok iyi bir sezon geçtiğini düşünüyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi gol krallığı yarışında zirvede olmak benim adıma çok önemli, çok mutlu hissediyorum kendimi. Önemli olan böyle devam edebilmek." yanıtını verdi.

Nijeryalı forvet, şampiyonluk yarışıyla ilgili bir soru karşısında ise, "Şu an 4 puanlık fark var. Sizin de bildiğiniz gibi önümüzde oynayacağımız maçlar var. Bizim maçlarımızı kazanıp önümüze bakmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Enes Sansar
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı

Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan endişelendiren gözdağı
Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Korkulan oldu!

Oyuncu Miray Daner fit görüntüsüyle dikkat çekti

Miray Daner sınırları zorladı! O sahneler olay yarattı
Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

İsyan dolu sözler: En nankör iş
Bircan Bali’den İbrahim Tatlıses iddiası: Yoğun bakımdan arandım

İbrahim Tatlıses iddiası: Yoğun bakımdan arandım
Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Korkulan oldu!

Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış

Pavyoncu muhtar hamile sevgilisini hunharca öldürdü
Somer Sivrioğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama

Gözaltı listesindeki Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama