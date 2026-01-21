Haberler

Paul Onuachu, Trabzon'a döndü
Güncelleme:
Afrika Uluslar Kupası'nda 3. sırayı elde eden Nijeryalı golcü Paul Onuachu, Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı hazırlıklarına katıldı. Takım, antrenmanlarını sürdürüyor.

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı ile mücadele eden ve turnuvayı 3. sırada tamamlayan Paul Onuachu, Trabzon'a dönerken, bordo-mavililerin Kasımpaşa maçı öncesi yaptığı antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayacak. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
