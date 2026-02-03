Pascal Nouma örneği veren Recep Durul, Skriniar'a en ağır cezayı istiyor

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, takımın Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladığı antrenmanın ardından basın açıklamasında bulundu.

RECEP DURUL'DAN SERT TEPKİ

Ağırlıklı olarak Fenerbahçe maçında yaşanan tartışmalı hakem kararları ve Milan Skriniar'ın erkeklik organıyla tribünlere hareket çekmesi üzerinde duran Recep Durul, Türk futbolunun bu durumlardan temizlenmesi için ses yükseltmeye devam edeceklerini yineledi.

'SADECE DİSİPLİN CEZASI YETMEZ' DEDİ, NOUMA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Recep Durul, Milan Skriniar'a verilmesini istedikleri cezayla alakalı Beşiktaş Kulübünü ve zamanında Pascal Nouma'ya uygulanan yaptırımı örnek göstererek, "Skriniar'ın yaptığı ahlak dışı harekette toplumsal tahrik var. Bizim toplumumuz bunu kaldırmaz. Pascal Nouma'nın daha önce yaptığı hareket vardı. Beşiktaş Kulübü bunu cezalandırdı. Ben sadece disiplin cezasının yeterli olacağını düşünmüyorum. Daha ağır ceza verilmeli. Yoksa yarın başkası yapacak. Bunu nasıl olur da normalleştirebiliriz. Normalleşirse raydan çıkmış oluruz. Fenerbahçe Kulübü de umuyorum gerekli hassasiyeti gösterecektir. Benim futbolcum yapsa direkt lisansını iptal ederim." ifadelerini kullandı.

İşte Skriniar'ın yaptığı o hareket: