Haberler

Pascal Nouma örneği veren Recep Durul, Skriniar'a en ağır cezayı istiyor

Pascal Nouma örneği veren Recep Durul, Skriniar'a en ağır cezayı istiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, Süper Lig'de iyi oynayan kulüplerin durdurulduğunu ve 2-3 takımlı döngü olduğunu söyledi. Fenerbahçeli oyuncu Milan Skriniar'ın davranışının normalleşmesi halinde raydan çıkılacağını belirten Durul, verilmesini istediği ceza konusunda ise Pascal Nouma örneğini verdi.

  • Kocaelispor Kulüb Başkanı Recep Durul, Milan Skriniar'ın erkeklik organıyla tribünlere hareket çekmesi nedeniyle daha ağır ceza verilmesini istiyor.
  • Recep Durul, Pascal Nouma'nın geçmişte yaptığı benzer hareket için Beşiktaş Kulübünün ceza uyguladığını örnek gösterdi.
  • Recep Durul, futbolcusu böyle bir hareket yapsa lisansını iptal edeceğini belirtti.

Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, takımın Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladığı antrenmanın ardından basın açıklamasında bulundu.

RECEP DURUL'DAN SERT TEPKİ

Ağırlıklı olarak Fenerbahçe maçında yaşanan tartışmalı hakem kararları ve Milan Skriniar'ın erkeklik organıyla tribünlere hareket çekmesi üzerinde duran Recep Durul, Türk futbolunun bu durumlardan temizlenmesi için ses yükseltmeye devam edeceklerini yineledi.

'SADECE DİSİPLİN CEZASI YETMEZ' DEDİ, NOUMA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Recep Durul, Milan Skriniar'a verilmesini istedikleri cezayla alakalı Beşiktaş Kulübünü ve zamanında Pascal Nouma'ya uygulanan yaptırımı örnek göstererek, "Skriniar'ın yaptığı ahlak dışı harekette toplumsal tahrik var. Bizim toplumumuz bunu kaldırmaz. Pascal Nouma'nın daha önce yaptığı hareket vardı. Beşiktaş Kulübü bunu cezalandırdı. Ben sadece disiplin cezasının yeterli olacağını düşünmüyorum. Daha ağır ceza verilmeli. Yoksa yarın başkası yapacak. Bunu nasıl olur da normalleştirebiliriz. Normalleşirse raydan çıkmış oluruz. Fenerbahçe Kulübü de umuyorum gerekli hassasiyeti gösterecektir. Benim futbolcum yapsa direkt lisansını iptal ederim." ifadelerini kullandı.

İşte Skriniar'ın yaptığı o hareket:

Pascal Nouma örneği veren Recep Durul, Skriniar'a en ağır cezayı istiyor

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla 'Beni affedin' yazmış

Eşini ve oğlunu öldürüp kanlarıyla duvara bu notu yazmış
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu

Epstein belgelerinde ismi geçen Türk iş adamı sessizliğini bozdu
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla 'Beni affedin' yazmış

Eşini ve oğlunu öldürüp kanlarıyla duvara bu notu yazmış
Büyük sürpriz! Bahis soruşturmasında ceza alan teknik direktörle yola devam kararı aldılar

Bahisten ceza alan teknik adamla devam kararı aldılar
Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi