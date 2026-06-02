Haberler

Parmos Bordo Basketbol takımı Bandırma'da şampiyonluğu kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Parmos Bordo Basketbol, şampiyonluk kupasını Bandırma'da düzenlenen törenle kutladı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikte kupa kaptan Orhan Hacıyeva tarafından kaldırılırken, Demet Akalın konser verdi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükselen Parmos Bordo Basketbol takımı, şampiyonluk kupasını Bandırma'ya getirdi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off finalinde Gaziantep Basketbol'u mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Parmos Bandırma Basketbol Kulübü şampiyonluk kupasını Bandırma'ya getirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda hazırlanan sahnede kulüp yöneticileri, oyuncular ve altyapı oyuncularının katılımıyla gerçekleştirilen törende takım kaptanı Orhan Hacıyeva kupayı kaldırdı.

Şarkıcı Demet Akalın'ın konser verdiği şampiyonluk kutlaması havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Tarık Köse
Trump: Önümüzdeki hafta Hürmüz Boğazı'nı açacak anlaşmaya varabiliriz

Söylediği gerçekleşirse piyasalar bayram eder
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Yeraltı' sezon finali yaptı, soluğu Bodrum'da alan Devrim Özkan jetsurfte hünerlerini sergiledi

Hünerlerini bu kez bambaşka bir alanda sergiledi

Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı

Belediye AK Parti'ye geçti, ortalık karıştı
Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor

+18 filmde rol almak için sabırsızlanıyor

Ünlü oyuncunun cesedi nehirden çıkarıldı, ölümü şüpheli bulundu

Kayıp olarak aranıyordu: Ünlü oyuncunun cesedi nehirden çıkarıldı

24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti

42 yıllık kulübümüz ismini değiştirdi
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış

Hamile hemşirenin ölümündeki sır çözülüyor! Büyük bir derdi varmış
Goce Sedloski'den Türkiye'ye övgü dolu sözler

Türkiye için neler dedi neler