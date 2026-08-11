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PSG, UEFA Süper Kupa İçin Hazır

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PSG, Aston Villa ile yarın oynayacağı UEFA Süper Kupa maçının hazırlıklarını tamamladı. Luis Enrique yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışmalar yapıldı. Aston Villa ise sadece zemin kontrolü yaptı.

UEFA Süper Kupa maçında yarın İngiliz ekibi Aston Villa ile karşılaşacak Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Avusturya'nın Salzburg kentiyle aynı adı taşıyan statta yapılan antrenman, teknik direktör Luis Enrique yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma oyununun ardından pas çalışması ve taktik uygulamalarla sona erdi.

Karşılaşmaya yönelik son hazırlığını, Avusturya seyahati öncesi İngiltere'nin Birmingham şehrindeki tesislerinde yapan ???????Aston Villa ise yalnızca zemin kontrolü için sahaya çıktı.

PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa maçı, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Kaynak: AA
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