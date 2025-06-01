Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 5-0 Mağlup Ederek Şampiyon Oldu

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 5-0 Mağlup Ederek Şampiyon Oldu
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Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya'nın Inter takımını 5-0 yenerek tarihi bir başarıya imza attı. Hakimi, Doue, Kvaratskhelia ve Mayulu'nun golleriyle galip geldi.

Stat: Allianz Arena

Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tunyogi (Romanya)

Paris Saint-Germain: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (Dk. 78 Hernandez), Neves (Dk. 84 Zaire-Emery), Vitinha, Ruiz (Dk. 84 Mayulu), Doue (Dk. 66 Barcola), Kvaratskhelia (Dk. 84 Ramos), Dembele

Inter: Sommer, Acerbi, Pavard (Dk. 53 Bisseck (Dk. 62 Darmian), Bastoni, Dumfries, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 70 Asllani), Mkhitaryan (Dk. 62 Augusto), Barella, Dimarco (Dk. 53 Zalewski), Thuram, Martinez

Goller: Dk. 12 Hakimi, Dk. 20 ve Dk. 63 Doue, Dk. 73 Kvaratskhelia, Dk. 87 Mayulu (Paris Saint-Germain)

Sarı kartlar: Dk. 56 Zalewski, Dk. 58 Simone Inzaghi (Teknik direktör), Dk. 69 Thuram, Dk. 71 Acerbi (Inter), Dk. 64 Doue, Dk. 90 Hakimi (Paris Saint-Germain)

Uefa Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya temsilcisi Inter'i 5-0 yenen Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), şampiyon oldu.

Final mücadelesinin ikinci yarısındaki ilk tehlikeli atak 50. dakikada PSG'den geldi. Kvaratskhelia ceza sahası içindeki vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

58. dakikada Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, hakeme itirazdan sarı kart gördü.

63. dakikada Vitinha'nın asistiyle Doue, kendisinin maçtaki ikinci, takımının ise 3. golünü attı ve gol sevinci sırasında formasını çıkardığı için 65. dakikada sarı kart gördü.

70. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, oyundan çıktı.

73. dakikada Dembele'nin asistini Kvaratskhelia gole çevirdi ve farkı 4'e çıkardı.

87. dakikada oyuna girdikten 3 dakika sonra Mayulu farkı 5'e çıkardı.

PSG, karşılaşmayı 5-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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